نيمار ومبابي خارج قائمة باريس لمواجهة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

أعلن الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي قائمة فريقه لمواجهة لايبزيج الألماني غداً الأربعاء لحساب مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.









وشهدت قائمة البي إس جي غياب البرازيلي نيمار دا سيلفا والفرنسي كيليان مبابي بالإضافة إلى ماركو فيراتي وماورو إيكاردي وجوليان دراكسلر.





وجاءت قائمة سان جيرمان للمباراة كاملة، كالآتي:





باكر - داجبا - دي ماريا - دانيلو - ديالو - فاديجا - فلورينزي - جايا - هيريرا - كين - كيرير - كيمبيمبي - كورزاوا - ماركينيوس - نافاس - باريديس - بيمبيلي - رافينيا - راندريامي - ريكو - رويز - سارابيا.



