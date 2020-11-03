أكثر من 100 قتيل ضحايا زلزال إزمير في تركيا

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 10:44 ص
زلزال قوي
زلزال قوي
وكالات
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ارتفع عدد قتلى الزلزال القوي الذي ضرب مدينة إزمير غربي البلاد، إلى 102 قتلى، بحسب ما ذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد).

 

 وأشارت إدارة الكوراث التركية، إلى أن هذا أكبر عدد من القتلى يسقط جراء زلزال في تركيا منذ ما يقرب من 10 سنوات.

 

وكشفت إدارة الكوراث التركية، أن عدد المصابين جراء الزلزال بلغ 994، منهم 847 غادروا المستشفيات، فيما يواصل 147 آخرون تلقي الرعاية الصحية اللازمة.

 

وأوضحت أن عمليات البحث والإنقاذ ما زالت جارية في 5 مبان بالولاية، فيما استكملت فرق الإنقاذ والبحث عملها في 12 بناية.

 

وضرب زلزال يوم الجمعة الماضي بلغت قوته 6.6 درجة، ساحل قضاء "سيفري حصار" (سيفريهيسار) بولاية إزمير غربي البلاد.

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