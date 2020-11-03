منافسة ثنائية بين الإسماعيلي والمقاولون على نجم المصري

دخل مسئولو الإسماعيلي والمقاولون العرب في مفاوضات جادة ورسمية للحصول على خدمات لاعب الفريق الأول للكرة القدم بنادي المصري بعد إعلانه الرحيل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري.









ويسعى الفريقان لضم أحمد ياسر الذي وقع خلاف بينه وبين مديره الفني في النادي البروسعيدي علي ماهر الامر الذي جعل الاخير يرحب برحيله.









وكان احمد ياسر قد طلب من إدارة المصري الموافقة على رحيله قبل أن تطالبه الإدارة بإحضار عرض رسمي جيد خاصةً أنه مازال مرتبط بعقد ولا يحق له الرحيل سوى بموافقة ناديه



