نجم الأهلي السابق يكشف عن تفاصيل مثيرة في مفاوضات الزمالك معه

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 08:30 ص
شادي محمد
شادي محمد
أمل الحلفاوي
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أكد شادي محمد قائد الأهلي السابق، أن نادي الزمالك كان يريد ضمه على الرغم من توقيعه للأهلي، مشيرا إلى أن محمود أبورجيلة عقد اجتماعا معه.

وأشار شادي محمد خلال برنامج أوضة اللبس رفقة الإعلامي أحمد حسام ميدو، إلى أن كابتن أبو رجيله جاء ومعه حقيبة بها بعض الأموال، وقال له لا توقع للأهلي، مقابل الحصول على ما يحصل عليه  أيمن عبدالعزيز.

وشدد ميدو لشادي محمد على أنه في حال التوقيع للزمالك كان سيتم إلغاء العقود ليرد شادي محمد قائلًا : الزمالك مكنش هيرجع عقود مستحيل.



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