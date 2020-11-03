الجيش يتحرك.. إجراءات عاجلة من النمسا بعد الهجوم الإرهابي

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 02:26 ص
سيباستيان كورتس
سيباستيان كورتس
الفجر
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أعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، تحريك الجيش لحماية المرافق العامة، مؤكدَا: "نجتاز ساعات عصيبة ولن نرضخ للإرهاب، وسنحارب هجوم فيينا بكل ما أوتينا من قوة".

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، سقوط عدد من القتلى في الهجوم الذي استهدف كنيس يهودي، قبل قليل، مؤكدة أن واحد على الأقل من المهاجمين لا يزال طليقا، مطالبة المواطنين مجددا تجنب وسط العاصمة فيينا.

وأشارت الداخلية النمساوية، إلى أن الأطفال غير مطالبين بالذهاب للمدارس الثلاثاء، موضحة: "نحث المواطنين على البقاء في بيوتهم إلى حين إشعار آخر"، وفقا لما أفادت قناة العربية الإخبارية.

وأعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن بالغ إدانتها للحادث الإرهابي الذي وقع منذ قليل في وسط فيينا، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين النمساويين.

كما تقدمت مصر بخالص تعازيها لذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدةً وقوف الحكومة والشعب المصري مع حكومة وشعب النمسا في ذلك الحادث الغاشم، ومعربةً عن ثقتها في تجاوز الشعب النمساوي الصديق لهذا الموقف الأليم.

وجدّدت مصر رفضها القاطع لكافة أشكال العنف والتطرف والجرائم الإرهابية، ومطالبتها بضرورة تكاتُف وتكثيف الجهود الدولية من أجل التصدي للإرهاب بكافة مظاهره.

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