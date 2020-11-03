موعد مباراة بايرن ميونيخ وريد بول في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 01:51 ص
بوابة الفجر
كتب: علي ماهر حلمي
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يستضيف نادي بايرن ميونيخ الألماني نظيره ريد بول النمساوي اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب بايرن ارينا الدولي بمدينة ميونخ.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 5 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويدخل نادي بايرن ميونيخ وهو فى صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة.

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