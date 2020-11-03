وزير الاتصالات: نوفر فرص لتدريب الشباب في الشركات العالمية

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 04:32 ص
عمرو طلعت وزير الاتصالات
عمرو طلعت وزير الاتصالات
داليا الحسين
Advertisements
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مبادرة "بناة مصر الرقمية" التي تستهدف ألف شاب من حديثي التخرج من كليات كليات الهندسة وعلوم الحاسبات، تتضمن أيضًا توفير فرص للتدريب العملي في كبرى الشركات العالمية والمحلية لإكساب الشاب الخبرة العملية مع العلم الأكاديمي.

وأضاف "طلعت" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن الوزارة وقعت مذكرة تفاهم مع جامعة ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية Ohio State University، من أجل حصول المنضمين للمبادرة على ماجستير من الجامعة، متابعا: "تكلفة الحصول على ماجستير بجامعة ولاية أوهايو تقدر بـ 40 ألف دولار، ولكن الشاب".

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن جامعة ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية Ohio State University،واحدة من أفضل 30 جامعة بأمريكا في مجال الهندسة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الاتصالات مبادرة مصر الرقمية بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. ننشر الفيديو المتسبب فى القبض على طفل المرور

منذ حوالي 16 ساعة

الأربعاء المقبل.. الحكومة تقر موعد إغلاق المحلات التجارية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

شاهد.. الصور الأولى من حفل زفاف النجمة درة بالجونة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. انفجار أسطوانة غاز بمنطقة حدائق المعادي

منذ يوم

الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. ضبط طفل المرور مرة ثانية بسبب فيديو جديد

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

منذ حوالي 13 ساعة

ما مصير الدول العربية في حال فوز جو بايدن؟ عادل حمودة يجيب (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الأهلي من صفقة الموسم

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل| إيطاليا: هجوم فيينا غير مقبول.. ولا مكان للكراهية بأوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عمرو أديب يعرض فيديو لـ "طفل المرور".. ويكشف مفاجأة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

تعيين "حسام الجمل" مساعداً لوزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمدة عام

بعد خمس سنوات.. تعيين حسام الجمل رئيسا تنفيذيا لـ"القومى للاتصالات"

توقيع اتفاقيتين للتعاون بين الاتصالات وجامعة بيردو الأمريكية

وزير الاتصالات يشهد توقيع اتفاقيتين مع جامعة بيردو الأمريكية

وزير الاتصالات يكشف تفاصيل مبادرة بناة مصر الرقمية (فيديو)

عمرو طلعت : مبادرة " ثناه مصر الرقمية " تهدف للنهوض بصناعة الاتصالات فى مصر

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:23 م

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

06:09 م

عاجل - كهربا يحرر محضرًا ضد محمد فضل في أحد أقسام الشرطة

04:43 م

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

02:44 م

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

08:55 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه