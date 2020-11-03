وزير الاتصالات: نوفر فرص لتدريب الشباب في الشركات العالمية

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مبادرة "بناة مصر الرقمية" التي تستهدف ألف شاب من حديثي التخرج من كليات كليات الهندسة وعلوم الحاسبات، تتضمن أيضًا توفير فرص للتدريب العملي في كبرى الشركات العالمية والمحلية لإكساب الشاب الخبرة العملية مع العلم الأكاديمي .





وأضاف "طلعت" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن الوزارة وقعت مذكرة تفاهم مع جامعة ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية Ohio State University، من أجل حصول المنضمين للمبادرة على ماجستير من الجامعة، متابعا: "تكلفة الحصول على ماجستير بجامعة ولاية أوهايو تقدر بـ 40 ألف دولار، ولكن الشاب".



