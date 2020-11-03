عمرو أديب يعرض فيديو لـ "طفل المرور".. ويكشف مفاجأة (فيديو)

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 03:35 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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عرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو لطفل المرور وهو يقود سيارة بسرعة تصل إلى 250 كيلو، مشيرا إلى أن هذا الموقف كان من الممكن أن يؤدي إلى جريمة قتل.

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، "في اصرار غير طبيعي على العوج والشمال"، مشيدا بتكريم وزير الداخلية للشرطي في واقعة "طفل المرور"، معقبا: "عايزين الناس تطمن أن المخالفات مش هتعدي.. مقدر أن كان في تاريخ طويل من الطرمخة، والناس كانت بتحس أن اللي له ضهر مش بيضرب على بطنه".

وتابع، "البلد مش سايبة، والحكم بالقانون"، معتبرا أن أخطر فيديو تم نشره لهذا الطفل كان الفيديو الذي يقود فيه سارة بسرعة جنونية، منوها بانه واضح من الفيديو أنه يرتدي ملابس شتوية أي أن الفيديو منذ مدة، كان عمره لا يتعدى 12 عام.، مستطردا: "في ناس قالولي بعد الواقعة دي إحنا كنا فاكرين إن ابننا مش متربي،بس بعد ما شافوا بوبوس قالوا ابننا ملاك"

تعليق خط نجدة الطفل
علق صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، على واقعة طفل المرورة، مؤكدًا أن ما حدث للطفل من والديه هو سوء معاملة وسوء تربية، معلقًا: "نحتاج لتربية إيجابية للأطفال، بدون عنف مفرط أو دلع مفرط"، معلقًا: "يكفي لطفل 13 عام يقال عليه متهم بغض النظر عن وظيفة أهله".

وأشار "عثمان"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، إلى أنه تم وضع الطفل في إحدى دور الملاحظة بـ"أبو قتادة" لتقويم سلوكه تنفيذًا لقانون الطفل، موضحًا أن هذه الدار بمثابة سجن للأطفال.

وأضاف أنه حبس 3 أطفال في واقعة التعدي على أمين شرطة المرور داخل قسم الشرطة احتياطيًا، متهمين في تنمر وإهانة، مؤكدًا أن الأب لم يحافظ على الطفل بعد خرجه بالأمس، ولم يأخذ منه هاتفه أو يمنعه من أصدقاء السوء، معلقًا: "نحن أمام مأزق، والأطفال يحتاجون إلى تربية".

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