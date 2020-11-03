"الوزراء" يكشف موعد إغلاق المحال التجارية

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قال المستشار نادر سعد المتحدث بإسم مجلس الوزراء أن الاربعاء المقبل سيتم عقد جتماع لمجلس الوزراء لمناقشة وإقرار خطة وزارة التنمية المحلية التي أعدتها مسبقًا مع الجهات المهنية لضبط مواعيد إغلاق المنشات التجارية بما تتضمنه من مقاهي ومطاعم ومحال تجارية في مواعيد محددة.



وأضاف في مداخلة هاتفية مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلًا "هذه المواعيد ستكون مختلفة على ثلاث مستويات الاول مستوى الفصول بين الصيف والشتاء بفارق ساعة في فصل الصيف مقارنة بالشتاء، وعلى صعيد المستوى الجغرافي بين محافظات الوادي والدلتا مقارنة بالمحافظات السياحية؛ حيث سيكون هناك مرونة أكبر وتسامح في مواعيد الاغلاق في المحافظات السياحية لطبيعتها، والمستوى الثالث هو طبيعة النشاط فالمنشات الحرفية ستختلف عن التجارية في مواعيد الغلق ".



ورجح سعد أن تتراوح توقيتات الغلق بين الساعة 10 و11 و12 صيفًا وشتاءً بحيث يكون اقصى مواعيد للغلق في منتصف الليل في المطاعم والمقاهي قائلًا:"المطاعم ستغلق أبوابها في الثانية عشرة ليلًا في الشتاء وقد يسمح لها حتى الواحدة في الصيف وهذه ليست مواعيد نهائية والمقاهي سيسري عليها نفس مواعيد غلق المطاعم ".



وشدد سعد أن إغلاق المقاهي بات مطلبًا شعبيا لاسيما تلك المتواجدة في أماكن سكنية حيث ان السماح لها بالعمل حتى الصباح الباكر يسبب إزعاجًا للمناطق السكنية وبالتالي سيكون هناك تشديد على المقاهي في توقيتات الاغلاق ".



وحول مواعيد غلق المحال التجارية قال سعد" ستتراوح مواعيد غلقها في العاشرة مسا في الصيف والحادية عشرة صيفًا والورش ستكون في مواعيد اسبق من المحال التجارية وفقًا لمعايير الازعاج للمناطق السكنية لكن الورش الواقعة في أماكن بعيدة عن العمران لن تخضع لمواعيد الغلق ولن تشهد أية قيود".



وكشف المتحدث بإسم مجلس الوزراء أن البقالات التجارية والصيدليات لن تخضع لمعايير الاغلاق وستكون مستثناه، مشددا على أن مواعيد الغلق الهدف منها هو إبعاد الازعاج عن المناطق السكنية وإعادة الهدوء والسكينة لها".



