والد طفلة مصابة بحادث البدرشين: مستشفى الهرم رفضت علاجها

قال شريف الجنيدى، والد الطفلة المصابة شروق في حادث البدرشين، إن ابنته تعاني من تجمع دموي في المعدة وارتجاج في المخ وجروح في الرأس والكتف، مناشدًا وزارة الصحة التدخل لمعالجة أوجه القصور داخل المستشفيات التي تلقت مصابي الحادث.





وأضاف "الجنيدى" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنه فور نقل ابنته إلى مستشفى الهرم، رفضت المستشفى علاجها وطالبته بأن يذهب بها إلى مستشفى أخرى نظرًا لعدم وجود علاج بها، متابعًا: "عندنا إهمال وتقصير في المستشفيات أنا شفت الويل في مستشفى الهرم اللي قالت لي إحنا معندناش علاج روح عالجها برا".





ولفت "الجنيدى"، إلى أنه طلب من مستشفى الهرم توفير سيارة إسعاف لنقل ابنته وابن شقيقه الذي كان ضمن مصابي الحادث، إلى مستشفى أخرى، كان رد المستشفى أنه لا يوجد لديهم سيارات إسعاف، معقبًا:" أخذت الأطفال على الموتسيكلات من مستشفى الهرم إلى قصر العينى".





وكشف عن أن مستشفى قصر العيني رفضت قبول ابنته المصابة إلا بعد التبرع بالدم، مستطردًا: "طيب أنا عندي الضغط وأمها كدا.. أنا جبت ناس من برا تتبرع بالدم علشان بنتي تخش"، مطالبًا التحقيق هذه الواقعة.





إلى ذلك، أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بحبس قائد مركبة أجرة تسبب في وفاة أربعة وإصابة ثلاثة عشر آخرين بحادث بالبدرشين.





وأُخطرت «النيابة العامة» صباح يوم الأول من نوفمبر الجاري باصطدام ثلاث مركبات بطريق المريوطة -أمام قرية أبو صير بدائرة مركز البدرشين-، بأن صدمت مركبة أجرة (ميكروباص) سارت بسرعة مرتفعة سيارةً أخرى، فصدمت الأخيرة سيارة نقل ثالثة، مما أسفر عن وفاة أربعة وإصابة ثلاثة عشر آخرين.





وانتقلت «النيابة العامة» إلى مسرح الحادث لمعاينته ومعاينة المركبات محل الحادث وما بها من إتلافات، وقد سألت «النيابة العامة» أحد المصابين فشهد أن المركبة الأجرة (ميكروباص) التي كان يستقلها سارت أثناء الحادث بسرعة مرتفعة حتى صدمت مركبة أخرى بالطريق، وسألت «النيابة العامة» عددًا من ذوي المصابين والمتوفين، وجارٍ سؤال باقي المصابين فورَ تحسن حالاتهم.





واستجوبت «النيابة العامة» قائد المركبة الأجرة المتسببة في الحادث، فأنكر ما نُسب إليه من اتهام، وبرَّر وقوع الحادث بعطل مفاجئ في مكابح المركبة قيادته.





هذا، وقد قررت «النيابة العامة» حبس المتهم قائد المركبة الأجرة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وعرضه على «مصلحة الطب الشرعي» لتحليل عينة منه بيانًا لمدى تعاطيه أي من المواد المخدرة.



