"الاتصالات": منحة مبادرة "مصر الرقمية" مجانية لخريجي كليات الهندسة

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تعليقًا على مبادرة مصر الرقمية، إن مبادرته تستهدف 1000 شاب حديثي التخرج، من اخر دفعات منذ ثلاث إلى خمس سنوات مضت ".





وتابع "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الإثنين، قائلًا: "المستهدفين من كليات الهندسة وعلوم الحاسبات، وهذه المبادرة تجري على أربعة محاور متوازية الأول هو المحور الاكاديمي التقني حيث سيتلقى الشاب تدريب تقني من إحدى الجامعة المرموقة، وعلى إثر ذلك وقعنا اليوم مذكرة تفاهم مع جامعة أوهايو من أفضل 30 جامعة في الولايات المتحدة، وبدأنا اجتذاب جامعات عالمية في هذا الجانب





واستطرد : "من خلال هذا البرنامج سيلتقي الشاب التعليم عن بعد شانه شأن الطالب المقيم في ولاية أوهايو بنفس الوقت الزمني والمحاضرات وغيرها ".





وأكمل الوزير: "المحور الثاني في المبادرة هو تدريب على القدرات الشخصية مثل قدرات العرض وإدارة المشروعات والعمل عن بعد والعمل الجمعي عبر فرق وإلى أخر هذه الملكات الناعمة "





وأكد، أن المحور الثالث يشمل المحور العملي وذلك عبر الاتفاق مع الشركات العالمية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات وسيتم من خلال استضافة الشباب لفترة تدريب العملي حتى يقترن التدريب العملي مع الاكاديمي، مشددًا على أن المحور الرابع هو الأهم في كافة الحلقات السابقة كونه يختص بتعلم مهارات اللغة الإنجليزية الذي سيساعد الطالب في العمل الدولي".





وحول شروط التقديم قال: "خريجوا كليات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات في السنوات السابقة، من مختلف أنحاء الجمهورية، حيث أننا لدينا مقدرة لاستضافة شباب المحافظات من خارج القاهرة للمتقدمين في المبادرة".





وكشف الوزير أن حصول الطالب على تقدير عام تراكمي في الجامعة فور تخرجه سيكون ضمن معايير الاختيار، قائلًا: "عنصر مهم وسنبدأ في إنفاذه بعد تلقي الطلبات حيث ستكون الأولويات للتقدير والمقابلة الشخصية وإجراء امتحان ".





وحول أماكن التقديم قال الوزير " سيكون التقديم عبر موقع المبادرة المدشن "، مشددًا أن المنحة مجانية بالكامل خاصة أن الحصول على درجة الماجستير من الجامعات العريقة مثل أوهايو التي تم إبرام مذكرة تفاهم معها يبلغ نحو 40 ألف دولار ".





كاشفًا أن الهدف من المبادرة هي خلق جيل متعلم وقادر على أن يكون له دور في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات يحقق حلم مصر أن تكون دولة رائدة في ذه الصناعة المهمة في الاقليم وتتبوء المكانة التي تستحقها ".