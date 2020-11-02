جاهزية نجم الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي

اقترب محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من اللحاق بمباراة الزمالك أمام الرجاء البيضاوي المغربي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.





ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الرجاء المغربي، يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وكان الزمالك قد حقق الفوز في مباراة الذهاب، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع بينهما في الدار البيضاء.





واتضح خلال مباراة الزمالك الذي خاضه اللاعبين، جاهزية محمود علاء طبيًا لمباراة الرجاء، بعد الإصابة الأخيرة التي تعرض لها.





وخصص الجهاز الفني للزمالك نحت قيادة جايمي باتشيكو، فقرة تأهيلية لمحمود علاء بالجمانيزيوم، خاضها اللاعب بشكل قوي من أجل الوصول إلى الجاهزية الكاملة استعدادًا لمباراة الرجاء.



