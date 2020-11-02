هل يتخلص كومان من نجوم برشلونة القدامى؟

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 09:00 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن المباريات الأخيرة لبرشلونة أثبتت أن واحدة من أكبر مشكلات الفريق هي المجاملات لعدد من النجوم القدامى.

وأفادت التقارير الصحفية بأن الجميع ظنوا أن البوسني ميراليم بيانيتش سيستمر في التشكيلة الأساسية بعد آدائه المميز أمام يوفنتوس في بطولة دوري أبطال أوروبا لكن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة عاد لإشراك بوسكيتس في التشكيل الأساسي من جديد على حساب النجم البوسني.

وأوضحت التقارير الصحفية أنه عندما دخل النجم البوسني في الشوط الثاني أمام ديبورتيفو ألافيس أعاد التوازن لخط الوسط مواصلاً مستواه الطيب الذي ظهر عليه أمام يوفنتوس.

وألمحت التقارير الصحفية أنه على الرغم من أن سيرجي روبرتو تحسن في الجانب الدفاعي لكن هناك علامة إستفهام على إشراكه كأساسي للمباراة الثانية على التوالي في ظل وجود سيرجينو ديست الذي لو شارك ربما يجعل الجهة اليمنى أكثر حيوية بسرعته ومهاراته بالمشاركة مع عثمان ديمبيلي.

ونوهت التقارير الصحفية أنه هناك لاعبين آخرين يستحقون وقت أطول للعب لكي يثبتوا أنفسهم على رأسهم ريكي بويج وكارليس ألينيا وجونيور فيربو.

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يوفنتوس كومان ديبورتيفو الأفيس برشلونة

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