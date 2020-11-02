بالقبلات.. هاني سعد يستقبل زوجته درة في حفل زفافهم بالجونة (صور)

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 09:15 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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استقبل رجل الأعمال هاني سعد زوجته درة بالقبلات في حفل زفافهم بالجونة والذي حضره عدد من الفنانين وأفراد العائلتين.

وظهرت الفنانة درة بفستان متألق انبهر به الجميع وظهرت سعادتها على وجهها بالفستان الأبيض الذي أخذت وقت طويل في اختياره.

وأقيم حفل زفاف الفنانة درة اليوم على رجل الأعمال هاني بأحد فنادق الجونة وهذا هو السبب الذي جعل النجمة درة تتغيب عن حضور مهرجان الجونة السينمائي والإكتفاء بحضور حفل الختام.

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