تعرف على الغائيبن من صفوف الرجاء أمام الزمالك





يعاني فريق الرجاء البيضاوي المغربي من غياب الثلاثي أنس الزنيتي، عبد الجليل جبيرة ومحمد دويك لاعبي الفريق، عن التواجد في مواجهة الزمالك المقرر إقامتها الاربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وقال موقع Le360 المغربي، إن الثلاثي ما زالت عيناتهم الخاصة بفحص فيروس كورونا إيجابية، مما منعهم من السفر إلى القاهرة، مشيرا إلى أن بعثة الرجاء غادرت الأراضي المغربية بالفعل بدون تواجد الثلاثي المصاب على متن الطائرة.





ويذكر أن الزنيتي هو الحارس الأساسي للرجاء، بينما غاب جبيرة الظهير الأيسر ودويك لاعب الوسط الدفاعي عن الفريق في مواجهة الزمالك السابقة.





وتوجهت بعثة الرجاء إلى القاهرة اليوم، الإثنين، استعدادًا لملاقاة الزمالك يوم الأربعاء القادم، في مباراة الإياب من الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا.



