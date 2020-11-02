التفاصيل الكاملة لأزمة ميسي وكيكي سيتين

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 07:26 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تحدثت العديد من التقارير الصحفية عن كواليس الازمة التي وقعت بين الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة، والمدير الفني السابق كيكي سيتين، قبل مواجهة سيلتا فيجو بالليجا الموسم الماضي.


وقال برنامج "Que T'hi Jugues" على إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإن سيتين قال لميسي: "إذا لم يعجبك ما أقوله فهناك الباب، هذا الرد من سيتين، كان بسبب أن ميسي لم يعجبه اللهجة التي خاطب بها سيتين اللاعبين، لتوبيخهم على الأخطاء التي تسببت في تعادل الفريق في تلك المباراة".

ونوه: "ميسي طالب المدرب باحترام اللاعبين الذين فازوا بكل شيء، ولديهم سيرة ذاتية أكبر بكثير منه، ولذلك رد عليه سيتين بهذه اللهجة، وكان رد فعل ميسي هو الابتسام بكل بساطة".

يذكر أن ميسي قد تجاهل في تلك المباراة، تعليمات المدرب المساعد إدير سارابيا، خلال فترة الراحة.

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