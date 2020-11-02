بحضور أشرف زكي وروجينا.. وزيرة الثقافة تحتفل بزفاف نجلها

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هنأت الفنانة روجينا وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم بحفل زفاف نجلها شادي والذي أقيم اليوم بحضور نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي.



وظهرت روجينا في حفل زفاف نجل وزيرة الثقافة بفستان متألق مع زوجها نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي.



يذكر أن روجينا حرصت على حضور فعاليات مهرجان الجونة السينمائي مع زوجها الدكتور أشرف زكي وتألقت روجينا بعدد من الفساتين التي أعجب بها الجمهور.