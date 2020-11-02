سامسونج تقدم هاتفها الجديد القابل للطي Galaxy w21 ..تعرف على التفاصيل

نأتي لكم بالجديد دائما في عالم الهواتف الذكية واليوم نستعرض معكم الجديد من سامسونج Galaxy W21 5G الهاتف الثوري الجديد القابل للطي وهو من أيقونات الشركة التي أطلقتها مع بداية العام الحالي ولاقى الهاتف نجاحا واسعا في جميع أنحاء العالم، وقد قامت سامسونج بعدد من التعديلات على هذا الموديل لكي تقلل من تكلفة آلإنتاج التي كانت مرتفعة للغاية، وأفادت الشركة أنه بصدد إنتاج أنواع أخرى على غرار هذا التصميم من الهواتف القابلة للطي.





مواصفات سامسونج Galaxy W21 5G





أعلنت الشركة العالمية سامسونج الرائدة في مجال صناعة الهواتف الذكية عن اعتزامها إطلاق فئات مختلفة من الهاتف القابل للطي الذي يأتي باسم ”جلاكسي دابليو 21” يأتي الهاتف بالعديد من المواصفات والإمكانات الرائعة التي ستميزه عن الإصدارات السابقة له والهدف من هذا الإصدار تقليل تكلفة الهاتف التي قد وصلتن إلى 30 ألف جنيه وتحاول الشركة إنتاجه على نطاق تجاري ليصل إلى أعلى نسبة في العالم من المستهلكين المتنوعين.





وقالت الشركة أنه من المرجح أن تبدأ الشركة في إطلاق الهاتف في الرابع من نوفمبر المقبل في الصين على سبيل التجربة للأسواق على أن يتم التعميم في باقي الدول في شرق أسيا والدول العربية والسوق الأوروبية أيضا.



