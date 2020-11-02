بعد خروج فتحي من قائمة المنتخب.. تعرف على ترتيب حاملي شارة القيادة

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 04:56 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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اقترب عبد الله السعيد نجم وسط بيراميدز، من حمل شارة قيادة منتخب مصر في لقائي توجو المقررين يومي 14 و17 نوفمبر الجاري، بتصفيات كأس الأمم الأفريقية، وذلك بعد خروج أحمد فتحي من حسابات منتخب مصر في مباراتي توجو، أصبح عبد الله السعيد قائدًا للفراعنة، خاصة بعد إعلان محمد بركات مدير المنتخب، إتباع معيار الأقدمية لحسم مسألة قائد الفريق.

وشارك السعيد  في أول مباراة دولية له مع منتخب مصر يوم 14 يونيو 2008 أمام مالاوي في تصفيات كأس العالم، ويليه  في الحصول على شارة منتخب مصر، عمرو السولية نجم الأهلي ثم محمد صلاح نجم ليفربول، ومحمد النني لاعب آرسنال، وأحمد حجازي مدافع اتحاد جدة.

وقرر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم ضم 24 لاعبًا لمعسكر المنتخب الذي ينطلق بشكل رسمي غداً الثلاثاء، وينتظر البدري إعلان المنضمين من الزمالك بعد لقاء الرجاء المغربي بعد غد الأربعاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

وضمت القائمة كلا من:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مهدي سليمان – محمد بسام

الدفاع: علي جبر – أحمد أيمن منصور – أحمد حجازي – محمد هاني - أيمن أشرف – محمد حمدي – أحمد أبو الفتوح

الوسط: محمد النني – عمرو السولية – حمدي فتحي – أحمد توفيق – أكرم توفيق – محمد مجدي أفشة – عبد الله السعيد

الهجوم: محمد صلاح – محمود تريزيجيه – طاهر محمد طاهر – محمد شريف – رمضان صبحي – حسام حسن – كوكا – مصطفى محمد

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