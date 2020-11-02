الأهلي يدرس تصعيد أزمة كهربا ومحمد فضل للفيفا

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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استقر مسئولو النادي الأهلي، على التقدم بشكوي رسمية ضد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، بعد أزمة اعتداءه على محمود كهربا لاعب الفريق.

ويدرس مجلس إدارة النادي  الأهلي تقديم شكوي رسمية ضد فضل في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا واللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الرياضة تجاه تجاوزات فضل ضد لاعب الأهلي بالصوت والصورة.

وردا على نية اللجنة الخماسية في تحويل لاعب الأهلي  للجنة الانضباط، كشف مصدر بالقلعة الحمراء أن النادي سيواصل التصعيد ضد عضو اللجنة الخماسية المؤقتة من أجل استعادة حق النادي ولاعبه بعد الأزمة التي افتعلها فضل في احتفالية تتويج الأهلي بالدوري.

يذكر أن مراسم تتويج الأهلي بالدوري المصري شهدت مشادة كبيرة بين محمود كهربا لاعب الاحمر ومحمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة. 

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محمد فضل كهربا الللجنة الأولمبية الاهلي

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