تألق أولسن يسبب صداعًا لأنشيلوتي
الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 03:29 م
محمد أيمن
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تسبب كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي إيفرتون الإنجليزي في صداع لنفسه بعد تألق حارس مرمى الفريق السويدي روبن أولسن في ظهوره الأول بالبريميرليج بدلاً من بيكفورد ضد نيوكاسل يونايتد رغم الهزيمة 1-2.
وإنضم أولسن للفريق الإنجليزي على سبيل الإعارة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية وأظهر خلال لقاء نيوكاسل ما يملكه من إمكانات وأنقذ الكثير من الفرص.
وكان أنشيلوتي قد أكد إراحته لبيكفورد قبل موقعة مانشستر يونايتد الأسبوع القادم إلى أنه ربما أن يكون قد وضع الضغط على الحارس الإنجليزي الذي إرتكب الكثير من الأخطاء.
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