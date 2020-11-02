بشري ساره ..السوق اليابانية تسمح باستقبال واردات مصر من الموالح

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 03:16 م
وزير الزراعة السيد القصير
وزير الزراعة السيد القصير
الفجر الاقتصادي
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أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضيعن فتح السوق اليابانية أمام جميع الموالح المصرية بعد العديد من المفاوضات الجادة لفتح السوق اليابانى أمام صادرات مصر من الموالح المتميزة .

 ‏واضاف القصير انه على مدار العام الماضى 2019 كثف الحجر الزراعى المصرى مفاوضاته مع الجانب اليابانى

 ‏ حيث تم الاتفاق على خطة العمل لبدء التصدير بعد الانتهاء من الاجراءات التشريعيه والتنفيذيه اللازمه فى اليابان والتي انتهت بنشر قرار بفتح السوق الياباني امام اصناف الموالح المصريه في الجريده الرسميه اليابانية اليوم 2 نوفمبر 2020.

 ‏ومن جانبه قال د احمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري أن فتح السوق اليابانى بمثابة التحدى الأكبر الذى خاضه الحجر الزراعى فى السنوات الاخيره في مجال فتح الأسواق الجديده وذلك نظرا للاشتراطات الحجرية المكثفة من الجانب اليابانى وصعوبة المفاوضات إلأ أن فتح هذا السوق أمام الصادرات المصرية يعتبر بمثابة علامة الجودة العالمية والتى تشهد بها جميع دول العالم خلال الفترة الماضية من ٢٠١٩ وحتى الان واحتلال مصر المراكز المتقدمة فى الصادرات كالمركز الأول فى تصدير البرتقال لجميع دول العالم .

 ‏والجدير بالذكر أن الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت ال 4.5 مليون طن خلال هذا العام رغم ظروف تفشي فيروس كورونا في العالم وارتباك حركة النقل الدولية

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وزير الزراعة صادرات مصر من الموالح

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