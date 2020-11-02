بختام التعاملات .. ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.60%

أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.60% رابحاً 12.93 نقطة ليغلق عند مستوى 2165.33 نقطة، وبلغ حجم التداول 116.6 مليون سهم محققة ما قيمته 116.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 2305 صفقة لعدد 27 سهماً.





وصعدت 7 قطاعات بسوق دبي، على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.89%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1.62%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.91%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.76%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.35%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.22%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.02%.