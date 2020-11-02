بختام التعاملات .. ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.60%
الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 03:15 م
نيفين سمير
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أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.60% رابحاً 12.93 نقطة ليغلق عند مستوى 2165.33 نقطة، وبلغ حجم التداول 116.6 مليون سهم محققة ما قيمته 116.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 2305 صفقة لعدد 27 سهماً.
وصعدت 7 قطاعات بسوق دبي، على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.89%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1.62%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.91%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.76%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.35%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.22%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.02%.
وقفز 14 سهماً بسوق دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 6.73%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 3.30%، فيما تراجعت 8 أسهم على رأسها سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 4.48%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 2.74%، فيما تصدر سهم بنك دبي الإسلامي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 6.7 مليون ورقة بقيمة 27.6 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.48%.
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