السويدي: اتفاق مع اتحاد الصناعات العراقية للمساهمة في عملية إعادة الأعمار

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 02:58 م
محمد السويدي
محمد السويدي
أحمد الشيخ
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أكد المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية علي ضرورة إستثمار نتائج أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية والتي انعقدت يوم السبت الموافق 31 أكتوبر 2020 برئاسة رئيسي وزراء البلدين وحضور عدد كبير من السادة الوزراء المعنيين من الجانبين فضلا عن مشاركة السادة رؤساء الاتحادات القطاعية وحضور لرجال أعمال من الجانبين خلال ملتقي أعمال المصري العراقي.

 وأشار السيد المهندس محمد السويدي إلى أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الصناعات العراقي قد نص في بنوده علي إتاحة كافة الفرص للتعاون الصناعي والاقتصادي وتعظيم الاستفادة منها لصالح أعضاء الاتحادين من خلال التعريف بالفرص الاستثمارية والقوانين ذات الشأن وتبادل الخبرات والتدريب من خلال تنظيم البعثات وتبادل الزيارات ولقاءات أعضاء الاتحادين وكذا تنظيم وإقامة المعارض ذات الصلة والتعرف علي متطلبات الأسواق ودخول الشركات المصرية مع مثيلاتها العراقية في عمليات التصنيع لزيادة القيمة المضافة للخامات الأولية المتاحة بالعراق الشقيق فضلاً عن أهمية تنمية وإعادة إعمار العراق بما في ذلك إعادة تأهيل المشاريع الصناعية والاستفادة من الخبرات المصرية في تنمية الصناعات الصغيرة والحرفية وتشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لعقد اجتماعات دورية بالتناوب لدراسة كافة الموضوعات بشكل تفصيلي.

 وقد أشار السيد المهندس محمد السويدي إلي أن الصناعة العراقية في حاجة إلي تحالفات مع شركاء وفي مقدمتهم رجال الصناعة المصريين وأن هناك قطاعات واعدة بالعراق وفقاً لخطة الدولة كالطاقة الجديدة والمتجددة و قطاع الصناعات الغذائية والهندسية وقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة فضلا عن أهتمام الجانب العراقي في الاستفادة من تجربة مصر في مجال المطور الصناعي وتخطيط المدن الصناعية الحديثة والمجمعات الصناعية وأشار سيادته إلي أنه تم الاتفاق مع نظيره العراقي المهندس علي صبيح الساعدي علي تشكيل وفد من رجال الصناعة المصرية أعضاء الاتحاد للقاء نظرائهم العراقيين خلال الشهرين القادمين وبالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة للبناء علي ما تم خلال أنعقاد اللجنة العليا المصرية العراقية وبروتوكول التعاون الموقع بين الاتحادين.

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السويدي اتحاد الصناعات المصرية

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