حتى لا نلجأ للقرارات الصعبة.. تحذيرات جديدة للمواطنين بشأن كورونا

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يتردد مصطلح الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بشكل كبير في الآونة الأخيرة، ليطلق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عدة تحذيرات للمواطنين بشأن الإلتزام بالإجراءات الاحترازية حتى لا يضطر لاتخاذ قرارات صعبة.



ويرصد "الفجر"، تحذيرات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للمواطنين بشأن الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.



تحذير للمخالفين

في ظل الحديث عن الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حذر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المواطنين غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية المتبعة لاحتواء الفيروس.



غرامة لغير الملتزمين

وشدد مدبولي، على جميع الجهات المعنية تطبيق الغرامات على كل من لا يلتزم بارتداء الكمامة في وسائل النقل الجماعيّ، والمصالح الحكومية، وكذلك المولات التجارية، وغيرها من الأماكن التي تشهد ازدحامًا من المترددين عليها.



توافر الأدوية

ولم يغفل عن كورس الأدوية المتبعة للعلاج من كورونا، حيث شدّد على ضرورة توافر التي حددتها وزارة الصحة ضمن بروتوكولات العلاج، سواء في المستشفيات، أو في الصيدليات الخاصة، بحيث يحصل عليها كل من يحتاجها بسهولة ويسر.



قرارات صعبة

وحذر أنه في حال عدم الالتزام سنضطر لاتخاذ بعض القرارات الصعبة السابقة، مشيرا إلى أن عددا من الدول لجأت إلى تطبيق الإغلاق التام مؤخرًا، وهو ما يدعونا إلى الالتزام حتى لا نصل إلى مرحلة اتخاذ قرارات صعبة قد تضر الكثيرين اقتصاديًا.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، بمشاركة وزراء: الأوقاف، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والدولة للإعلام، والطيران المدني، والتضامن الاجتماعي.



كما شارك مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، ونائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين.



وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الجاري، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.



وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.



ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.