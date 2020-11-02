مطران طهطا يكرم خريجي الجامعات والدبلومات الفنية من ذوي القدرات الخاصة

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 01:44 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
Advertisements

كرم الأنبا إشعياء مطران إيبارشية طهطا وجهينة خريجي الجامعات والحاصلين على الدبلومات الفنية هذا العام، من أبناء الإيبارشية من ذوي القدرات الخاصة.
جاء ذلك عقب القداس الإلهي الذي خدمه نيافته بكنيسة السيدة العذراء بطهطا صباح أمس، والذي شارك فيه الخريجون المكرمون.



وعقب القداس تم تكريم الخريجين وهم من أعضاء أسرة "المسيح الشافي" للصم والبكم، وأسرة "القديس ديديموس البصير" للمكفوفين، وأسرة "أمير الشهداء" للمرضى بالشلل. وأسرة "القديس الأنبا بولا" لمن يعانون من القطع.





وفى سياق منفصل عادت «مجلة النسور» اللاهوتيَّة في ثوبها الجديد إلى القراء، كأحد أبرز الإصدارات اللاهوتية في الوطن العربي، لتستأنف الدور الهام الذي تعهدت به منذ صدورها، واستكمال مسيرة الدراسات اللاهوتية في الاستمرار، والتي تصدر عن الهيئة القبطية الإنجيلية بشكل غير دوري.






وقال رئيس التحرير الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، في افتتاحية عدد أكتوبر 2020 تحت عنوان عودة النسور لتحلق نحو المستقبل: "يسرُّني أن أكتب هذه الافتتاحية لإصدار مجلة النسور اللاهوتيَّة في ثوبها الجديد، ونحن نحتفل اليوم بإعادة إصدارها من جديد لتساهم في بناء خُدَّام الكنيسة لاهوتيًّا وروحيًّا، دون انفصالٍ عن المجتمع الأوسع، الذي تعيش فيه الكنيسة اليوم".





كما تعرض مجلة النسور موادًا وأبحاثًا لاهوتيةً، وتقاريرَ ميدانيةً تشرح الواقع الكنسي بكل ظواهره، حيث تتبنى النسور منهجًا لاهوتيًّا محافظًا مستنيرًا، يسعى إلى أن يكون ذا تأثيرٍ عمليٍّ في خدمة الكنيسة من ناحية، وذا درايةٍ باللحظة الراهنة التي يعيشها المجتمع المصري.

أخبار تهمك

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

منذ يوم

عاجل.. انفجار أسطوانة غاز بمنطقة حدائق المعادي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. ننشر الفيديو المتسبب فى القبض على طفل المرور

منذ أقل من ساعة

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. الاتحاد يستهدف نجم الأهلي

منذ ساعتين

شوبير يُعلن صفقات الأهلى والزمالك الجديدة

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. الأهلي يتراجع عن كبرى صفقاته الصيفية

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

خطوة جديدة من الأهلي في أزمة فضل وكهربا

منذ أقل من ساعة

البنك الأهلي يحصل على خدمات حارس بيراميدز

منذ ساعتين و 33 دقيقة

وصول طفل المرور وأصدقاءه إلى سرايا النيابة للتحقيق معهم (فيديو)

منذ أقل من ساعة

موسيماني يوافق على طلب ثلاثي الأهلي

منذ نصف ساعة

سر موافقة موسيماني على إعارة نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

منذ حوالي 22 ساعة

نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. ضبط طفل المرور مرة ثانية بسبب فيديو جديد

منذ ساعتين و 43 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:19 م

عاجل.. ننشر الفيديو المتسبب فى القبض على طفل المرور

شاهد.. ضبط طفل المرور مرة ثانية بسبب فيديو جديد

11:32 ص

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

08:55 ص

مفاجأة.. الأهلي يتراجع عن كبرى صفقاته الصيفية

12:30 م

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

04:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه