موسيماني ينتظر جلسة الخطيب لحسم ملف الصفقات والراحلين في الأهلي

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 02:08 م
موسيماني
موسيماني
الفجر الرياضي
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ينتظر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقد اجتماع مع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، خلال الأيام القليلة المقبلة لحسم ملف الصفقات والمعارين والراحلين عن النادي.

وأبدى المدرب الجنوب إفريقي جاهزيته التامة لحسم هذا الملف، لكنه ينتظر الاجتماع الذي سيعقده مع محمود الخطيب رئيس النادي الأحمر.

ويستغل موسيماني فترة التوقف الحالية وعدم ارتباط الأهلي بأي مباريات حاليا من أجل حسم هذا الملقب.

وكان موسيماني قد بدأ في الحديث عن هذا الملف قبل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي، لكنه قام بتأجيلها حتى صعود الفريق الأحمر لنهائي البطولة.

ويرى موسيماني أن فترة التوقف الحالية هي فرصة جيدة للغاية لمناقشة ملف الصفقات والمعارين والراحلين عن النادي الأحمر.

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