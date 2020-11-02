إعلان نتائج الاستفتاء على تعديلات الدستور الجزائري

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 01:16 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت السلطة الوطنية للانتخابات بالجزائر، اليوم الاثنين، نتائج الاستفتاء على تعديلات الدستور، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وقالت السلطة الوطنية للانتخابات بالجزائر، إن عملية الاستفتاء جرت على المستوى المطلوب رغم الظروف الصحية الناجمة عن فيروس كورونا.

 

وفي وقت سابق، وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مرسوماً رئاسياً يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة ليوم الأحد 1 نوفمبر المقبل، للاستفتاء على مشروع مراجعة الدستور.

 

وتضمن المرسوم الرئاسي أيضاً تحديد تاريخ المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية لـ20 سبتمبر الجاري لمدة ثمانية أيام.

 

يذكر أن البرلمان الجزائري صادق في الأيام الماضية على مشروع تعديل الدستور،  المحطة الأخيرة قبل إحالتها على الاستفتاء الشعبي.

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