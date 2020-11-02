"كورونا"يدفع الجنيه الاسترليني للتراجع إلى أدني مستوياته في شهر

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 01:07 م
بوابة الفجر
وكالات
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قلص الإسترليني خسائره خلال تداولات الإثنين بعدما تراجع  إلى أدنى مستوياته في شهر، مع استعداد المملكة المتحدة لإغلاق وطني جديد بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "كوفيد -19".

 

وتراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.18% إلى 1.2924 دولار، في تمام الساعة 01:22 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعدما هبط في وقت سابق بنسبة 0.7% إلى 1.2855 دولار وهو المستوى الأدنى منذ السابع من أكتوبر.

 

 

وذلك بعدما أعلن رئيس الوزراء "بوريس جونسون" السبت قيوداً جديدة مدتها شهر، في ظل مخاوف من تسارع وتيرة الإصابة بفيروس "كوفيد -19".

 

هذا ومن المقرر أن يتخذ بنك إنجلترا قرارًا بشأن السياسة النقدية في الخامس من نوفمبر، أي في نفس موعد دخول قواعد الإغلاق الجديدة حيز التنفيذ.

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