مواصلة الجهود الأمنية فى مواجهة الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى





أكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام شقيقين مقيمان بالمنيا أحدهما يعمل بإحدى الدول العربية بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة العربية بالعملة الأجنبية من خلال أحدهما الذى يعمل بالدولة العربية وإرسالها للمتهم الثانى عن طريق السائقين العائدين للبلاد، حيث يقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية أو بنكية مقابل عمولة فضلًا عن الإستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتحرى عنه الثانى وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الأول، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقًا للفحص المستندى (18000000 جنيه).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شقيقين لقيامهما بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة العربية بالعملة الأجنبية بقصد الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.