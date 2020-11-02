شركة مياه الشرب بالاسكندرية توقع اتفاق لتوصيل المياه للمناطق الأكثر احتياجا

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 12:09 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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وقع المهندس احمد جابر،  رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالاسكندرية، بروتوكول تعاون مع جمعية أعمدة الخير في مجالات المشاركة المجتمعية لتوصيل المياه للمناطق والأسر الأكثر احتياجاً بمحافظة الإسكندرية.

وأوضح جابر أن الجمعية تتكفل بتوصيل المياه لعدد 17 أسرة بقرية ابيس الثانية، وذلك كمرحلة أولى للتعاون بين الشركة و الجمعية.

واشار إلى أن الشركة نجحت فى توصيل المياه لعدد 1738 أسرة خلال الفترة من 1/7/2019 الي 30/6/2020 عن طريق الجمعيات والمؤسسات الخيرية المُتعاونة مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية.

وأكد رئيس شركة مياه الشرب بمحافظة الاسكندرية، الاهتمام بمجال المشاركة المجتمعية، حيث تم إنشاء إدارة متخصصة لتكون حلقة الوصل بين شركة مياه الشرب والمجتمع المدني، وساهمت علي مدار اكثر من اربع سنوات فى تحقيق عدد من الأهداف ، أهمها :المساهمة في تقليل عدد الوصلات الخلسة بالمناطق الفقيرة، وتقليل فاقد المياه بمساعدة من المجتمع المدني السكندري  من الجمعيات والمؤسسات الخيرية والمتبرعين -  توصيل المياه لعدد 5262 أسرة بمختلف القري و المناطق الاشد إحتياجاً بمحافظة الاسكندرية بالتعاون مع المجتمع المدنى.

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