مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 12:12 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-

ضبط (1010) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها القضايا الآتية:

ضبط ( 3٫05 طن "هياكل دواجن" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وفى حالة سيولة تامة وتشكل خطرًا على الصحة العامة - 4٫4 طن "دواجن كاملة - مقطعات دواجن "معبأة داخل عبوات مدون عليها بيانات وهمية يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطرًا على الصحة العامة ) طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن – بمحافظة الشرقية).

ضبط (15 طن "سكر تموينى") غير صالح للإستهلاك الآدمى وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (أمين عهدة مخزن إحدى الشركات لتجارة الجملة – بمحافظة كفر الشيخ).

ضبط (75٫37 طن مواد بناء "أسمنت – محارة جاهزة – بويات") بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتجارة مواد البناء بدون ترخيص –بمحافظة الإسكندرية).

ضبط (24٫29 طن منظفات صناعية متعددة الأغراض ) غير صالحة للإستخدام لإنتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لإحدى شركات تجارة المنظفات بدون ترخيص – بمحافظة الإسكندرية).

ضبط (1٫35 طن أعلاف حيوانية) بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وغير مطابقة للمواصفات القياسية ويشتبه فى عدم صلاحيتها، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (مالك مدشة لإنتاج الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص – بمحافظة الغربية).

ضبط(المدير المسئول عن محطة للبترول وتموين السيارات – كائنة بمحافظة القليوبية) لتجميعه (75٫600 لتر "سولار – بنزين 80" قدرت قيمتها بــ 493٫550 جنيه وعدم الإحتفاظ برخصة إدارة وتشغيل المحطة وعدم وجود الرسم الهندسى الخاص بالمحطة )، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالسوق السوداء لتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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