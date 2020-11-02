ضبط كمية من مخدر الفودو بحوزة عنصرين إجراميين بالقاهرة

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 11:50 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط كمية من مخدر الفودو بحوزة عنصرين إجراميين بالقاهرة بقصد الإتجار.

فقد تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس حال تواجدهما بمنطقة سكنهما وبحوزتهما الأتى:

كمية من مخدر الفودو.

مبلغ مالى.

عدد 3 هاتف محمول.

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

اجراءات قانونيه

أخبار تهمك

شاهد.. أسامة كمال يواصل هجومه على "طفل المرور"

منذ حوالي 4 ساعات

والد إحدى ضحايا مصابي حادث البدرشين يكشف مفاجأة

منذ حوالي 3 ساعات

جماهير الأهلي تطالب الإدارة بالدفاع عن كهربا ضد المتجاوزين

منذ ساعتين

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

منذ حوالي 20 ساعة

بفرمان من موسيماني.. صفقة مدوية على طاولة الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

سر موافقة موسيماني على إعارة نجم الأهلي

منذ ساعة و نصف

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. انفجار أسطوانة غاز بمنطقة حدائق المعادي

منذ حوالي 12 ساعة

البنك الأهلي يحصل على خدمات حارس بيراميدز

منذ ساعة الا ربع

محمد يوسف يطلب ضم نجم سموحة للبنك الأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

"رغم توصية الصحة بأخذه".. 5 أعراض جانبية للقاح الأنفلونزا الموسمية

منذ يوم

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

منذ يوم

وزيرة الصحة تكشف ماذا حدث لها عقب تناول جرعة اللقاح الصيني (فيديو)

منذ ساعتين و 28 دقيقة

رضا عبد العال: هذا اللاعب أفضل من جيرالدو

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

القبض على أخطر تاجر مخدرات وبحوزته 11 كيلو فودو في الشرابية

ضبط ٥ أشخاص بحوزتهم مخدرات وسلاح ناري بالموسكي

ضبط عاطل وبحوزته 1000 جرام من مخدر الفودو بالخليفة

بـ 3 كيلو حشيش وفودو.. سقوط تاجري مخدرات بالمرج

ضبط 6 عناصر إجرامية بحوزتهم كمية من المخدرات والأسلحة بالقاهرة

النيابة ترسل 9 كيلو حشيش وبانجو بحوزة عاطلين إلى المعمل الكيميائي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:55 ص

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

04:32 م

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

11:17 ص

البنك الأهلي يحصل على خدمات حارس بيراميدز

11:43 ص

سر موافقة موسيماني على إعارة نجم الأهلي

11:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه