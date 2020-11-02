ضبط كمية من مخدر الفودو بحوزة عنصرين إجراميين بالقاهرة



مبلغ مالى.



عدد 3 هاتف محمول.



بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهما.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



كمية من مخدر الفودو.