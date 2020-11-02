ضبط كمية من مخدر الفودو بحوزة عنصرين إجراميين بالقاهرة
الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 11:50 ص
داليا عادل
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نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط كمية من مخدر الفودو بحوزة عنصرين إجراميين بالقاهرة بقصد الإتجار.
فقد تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس حال تواجدهما بمنطقة سكنهما وبحوزتهما الأتى:
كمية من مخدر الفودو.
مبلغ مالى.
عدد 3 هاتف محمول.
بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهما.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
فقد تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس حال تواجدهما بمنطقة سكنهما وبحوزتهما الأتى:
كمية من مخدر الفودو.
مبلغ مالى.
عدد 3 هاتف محمول.
بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهما.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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