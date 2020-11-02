أرتيتا يتغنى بأداء النني ضد مانشستر يونايتد

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 10:00 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أبدى مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي أرسنال الإنجليزي إعجابه بقدرات الدولي المصري محمد النني متوسط ميدان الفريق اللندني وذلك بعد أدائه الرائع ضد فريق نادي مانشستر يونايتد في المباراة التي جمعت الفريقان يوم أمس على ملعب إستاد أولد ترافورد لحساب مباريات البريميرليج.


وقدم النني عرض رائع في منتصف الملعب وقاد فريقه للحصول على النقاط الثلاثة وتحقيق الفوز الأول في ضيافة اليونايتد للمرة الأولى منذ عام 2006.


وقال ارتيتا للصحفيين بعد المباراة: " أدرك مدى صعوبة الدوري لكن الفريق بات يتوفر على الكثير من الشخصيات مثل النني الذين نحاول الحفاظ عليهم".

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النني أرسنال أرتيتا

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