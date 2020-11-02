موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 10:01 ص
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لمواجهة نظيره فريق لايبزيج الألماني، يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيج على أرضية ملعب ريد بول أرينا، معقل الفريق الألماني.

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، جمعهم من الفوز على فريق بلدية أسطنبول والهزيمة من مانشستر يونايتد، بينما يحتل لايبزيج المركز الثالث برصيد 3 نقاط جمعهم من الفوز على بلدية أسطنبول والهزيمة من مانشستر يونايتد أيضًا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

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