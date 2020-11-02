أسعار الحديد في مصر اليوم الإثنين 2-11-2020

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 09:23 ص
أسعار الحديد في مصر
أسعار الحديد في مصر
الفجر الاقتصادي
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سجلت أسعار الحديد في مصر استقرارا خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع توقف إصدار تراخيص  لعمليات البناء جديدة بسبب قرار الحكومة لتنظيم البناء التى تستعد لاتخذها.


 وجاء متوسط أسعار الحديد يتراوح بين 9500 9800 جنيه أرض مصنع، وبين 10 آلاف و 10200 جنيه للمستهلك.

 

 وبلغ سعر أن حديد عز ثبت  10100 جنيه للطن،واستقر حديد المصريين والسويس وبشاي عند 10 آلاف جنيه للطن.


وكان رئيس الوزراء مصطفي مدبولي أعلن  تمديد إجراءات التصالح في مواد البناء حتى نهاية نوفمبر الجاري بدلا من أكتوبر.


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