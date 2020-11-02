موعد مباراة ليفربول ضد أتلانتا فى دوري أبطال أوروبا

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 04:07 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يحل نادي ليفربول الإنجليزي ضيفا على نظيره أتلانتا الإيطالي ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم الثلاثاء فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب أتلانتا الدولي فى ايطاليا.

ويدخل نادى ليفربول المباراة وهو فى صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز فى أول جولتين على أياكس و ميتييلاند.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 2 المشفرة.

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