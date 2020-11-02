وزيرة الصحة توجه مناشدة للمصريين بسبب الكورونا (فيديو)

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أنه تم الاستعداد لاحتمالية حدوث زيادة في الأعداد، حيث تم رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات، وتدريب الأطباء، وزيادة اجهزة التنفس الصناعي..





وشددت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بدقة، ولا نتهاون فيها، خاصة وأنه يمكن أن يصاب شخص بالعدوى ولا تظهر عليه أعراض، لافتة إلى أن الأبحاث التي أجريت حول ادوية فيروس كورونا أثبتت أنه لا يوجد أفضلية لدواء عن دواء في علاج فيروس كورونا.





وناشدت المواطنين الالتزام بارتداء الكمامة والتخلص منها بشكل ىمن فور دخول المنزل حتى لا تكون مصدر لنقل العدوى، مع الحرص على غسل اليدين باستمرار.



