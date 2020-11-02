وزيرة الصحة توجه مناشدة للمصريين بسبب الكورونا (فيديو)

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 02:36 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أنه تم الاستعداد لاحتمالية حدوث زيادة في الأعداد، حيث تم رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات، وتدريب الأطباء، وزيادة اجهزة التنفس الصناعي..

وشددت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بدقة، ولا نتهاون فيها، خاصة وأنه يمكن أن يصاب شخص بالعدوى ولا تظهر عليه أعراض، لافتة إلى أن الأبحاث التي أجريت حول ادوية فيروس كورونا أثبتت أنه لا يوجد أفضلية لدواء عن دواء في علاج فيروس كورونا.

وناشدت المواطنين الالتزام بارتداء الكمامة والتخلص منها بشكل ىمن فور دخول المنزل حتى لا تكون مصدر لنقل العدوى، مع الحرص على غسل اليدين باستمرار.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 103 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99555 حالات.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 181 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 107736 حالة من ضمنهم 99555 حالة تم شفاؤها، و 6278 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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وزيرة الصحة بوابة الفجر الفجر

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