لميس الحديدي تعلق على أزمة كهربا ومحمد فضل: "مش شايفة كهربا غلطان" (فيديو)
الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 06:16 ص
كـسـاب أحـمـد
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علقت الإعلامية لميس الحديدي، على تتويج الأهلي على بطولة الدوري العام، قائلة: "عاوزة أحيي النادي الأهلي، وده خبر سعيد بالنسبة ليا، وده شيء طبيعي بالنسبة للأهلاوية، لكن دائمًا بنقول إلى الأمام يا أهلي إفريقيا يا أهلي، وإن شاء الله دائما نحتفل".
وعن الجدل في أعقاب الخلاف الذي وقع بالامس بين كابتن كهربا ومحمد فضل ممثلًا للجنة الخماسية، قالت "الحديدي" خلال تقديمها برنامج " كلمة أخيرة "، المذاع على شاشة " ON"، مساء الأحد، قائلة: "الحكاية كبرت أوي، كهربا كان شايل إبن مؤمن زكريا، وزكريا كان بيشارك، ودي كانت لفتة كويسة جدًا من النادي الاهلي،... ناس كتيرة علقت على المشادة التي حدثت بينهما، وده عيب جدًا يحصل في حفل تتويج، وناس قالت كهربا غلطان، وأنا الحقيقة مش شايفة كهربا غلطان لأني شايفاه جاي من بعيد واقف ومبسوط، وأنا الصراحة كنت أتمنى من كابتن محمد فضل وهو يمثل إتحاد الكرة أن يكون صدره رحب بشكل أكبر"
وتساءلت "الحديدي"، قائلة: "هو كان فيه لجنة بتنظم وأنا مش واخدة بالي ؟ أنا سألت وقالولي لا لو كانت اللجنة مظبطة القواعد يمكن مكنش حصل ده ؟ كهربا كان جاي من عندة اللعيبة كان إيه لزمته التشابك بالايدي ؟ وانا أظن أنا محمد فضل رجل محترم مسؤول يمثل إتحاد الكرة كان لازم يبقى أهدي من كده إلا لو كان فيه خلاف قديم دي قصة تانية الصراحة كان لازم يكون كابتن فضل أهدى شوية لانك دائما لما بتكون مسؤول لازم تكون صدرك رحب وتعدي الامور لكن نمسك في بعض كده ؟! وانت برضه ياكهربا ماتبقاش حمقي اوي كده ؟ لكن أحيي النادي الاهلي وأظن ان الموضوع مش محتاج عقوبة.
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