لميس الحديدي تعلق على أزمة كهربا ومحمد فضل: "مش شايفة كهربا غلطان" (فيديو)

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على تتويج الأهلي على بطولة الدوري العام، قائلة: "عاوزة أحيي النادي الأهلي، وده خبر سعيد بالنسبة ليا، وده شيء طبيعي بالنسبة للأهلاوية، لكن دائمًا بنقول إلى الأمام يا أهلي إفريقيا يا أهلي، وإن شاء الله دائما نحتفل".





وعن الجدل في أعقاب الخلاف الذي وقع بالامس بين كابتن كهربا ومحمد فضل ممثلًا للجنة الخماسية، قالت "الحديدي" خلال تقديمها برنامج " كلمة أخيرة "، المذاع على شاشة " ON"، مساء الأحد، قائلة: "الحكاية كبرت أوي، كهربا كان شايل إبن مؤمن زكريا، وزكريا كان بيشارك، ودي كانت لفتة كويسة جدًا من النادي الاهلي،... ناس كتيرة علقت على المشادة التي حدثت بينهما، وده عيب جدًا يحصل في حفل تتويج، وناس قالت كهربا غلطان، وأنا الحقيقة مش شايفة كهربا غلطان لأني شايفاه جاي من بعيد واقف ومبسوط، وأنا الصراحة كنت أتمنى من كابتن محمد فضل وهو يمثل إتحاد الكرة أن يكون صدره رحب بشكل أكبر"



