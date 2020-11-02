نجم ريال مدريد يفضل الانتقال إلى إيفرتون
الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 12:18 ص
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الإسباني فرانشيسكو إيسكو نجم ريال مدريد الإسباني أبدى رغبته في الرحيل عن صفوف الملكي في فترة الإنتقالات المقبلة.
وأكدت صحيفة ميرور البريطانية أن إيسكو حريص للغاية على الانضمام إلى إيفرتون الذي يضم زميله السابق الكولومبي خيمس رودريجيز بالإضافة إلى مدربه السابق في الملكي الإيطالي كارلو أنشيلوتي.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن إيسكو لا يعتبر جزءًا من خطط زيدان، حيث أن ريال مدريد حريص على رحيل النجم الإسباني في يناير المقبل على سبيل الإعارة مع وجود بند إلزامية الشراء في عقده.
وأفادت الصحيفة البريطانية بأن إيسكو البالغ من العمر 28 عامًا كان قد تذمر مؤخرًا بسبب قلة مشاركته مع ريال مدريد خلال مباراة كلاسيكو الأرض الأخيرة أمام غريمه التقليدي برشلونة علمًا بأن النجم الإسباني لا يقدم المستوى المتوقع منه.
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