جمعية أولياء المداس الخاصة: لا رأفة بنا في ظل ظروف كورونا (فيديو)

رفض محمد صلاح، رئيس جمعية أولياء أمور المدارس الخاصة، القرار المتعلق بتحويل الطلبة من مدارس خاصة إلى حكومية في حال عدم سداد المصروفات المدرسية، قائلًا " لا رأفة بنا في ظل ظروف كورونا".





وقال "صلاح" في لقائه عبر تطبيق زوم مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور": "نحتاج إلى تنظيم العلاقة بين المدرسة وولي الأمر، كان الأولى بدلًا من تحويل الطالب أن يتم اعتماد نظام تقسيط أيسر على الأهالي خاصة في ظل جائحة كورونا والتي تسببت في وقف الحال بالنسبة لبعض أولياء الأمور".





وأضاف "أكيد أولياء الأمور المتعثرين شغلهم اتأثر، طالما أنه لا يستطيع السداد، يبقى مش معاه فلوس، وكان الإجراء أنه في حالة تأخر عام على عدم سداد المصروفات كان يتم حجب النتيجة ولا يستطيع معرفتها إلا بعد سدادها".





وقال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الدافع الرئيسي لإصدار مجموعة من الإجراءات المنظمة لمسألة دفع المصروفات في المدارس الخاصة والدولية هو الحفاظ على الطلبة بعيدا عن قرارات يتخذها الكبار سواء أولياء الأمور أو إدارة المدرسة أو الوزارة.





وأضاف "شوقي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء: "هذه الخلافات لا يتحمل وزرها الطلاب، أما الباقي عبارة عن تفاصيل إدارية تلزم من لم يدفع المتأخرات عن الأعوام السابقة بتسديدها قبل 15 نوفمبر وإلا سيتم تحويله تلقائيًا إلى مدرسة حكومية".





وتابع "أما عن أول قسط لمصروفات العام الحالي فينتهي في 30-11 وسيكون هناك مهلتين كل منها 15 يوم أي بعد 30-12 سيكون هناك تحويل مباشر لمدرسة حكومية، وهذه الإجراءات محاولة لتنظيم علاقة تحولت إلى فوضى ومنازعات بين الكبار يتحمل تبعاتها الطلاب فكان لابد من وضوع قواعد ضرورية".





وأشار إلى أنه يتم العمل حاليًا على وضع قواعد كثيرة بشأن المدارس الخاصة والدولية وعقود ملزمة بين أولياء الأمور والمدارس، مستطردًا "لا يمكن أن نسمح بزيادة أسعار المصروفات بشكل غير مناسب والسداد سيكون عن طريق البنوك، وسيتم مناقشة كل المقترحات مع أولياء الأمور والمدارس لوضع قواعد واضحة".



