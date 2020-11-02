وزيرة الصحة تكشف تأثير عودة المدارس على الإصابة بالكورونا بين الأطفال

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن غسل اليدين وارتداء الكمامة هما أفضل اختراع في 2020، مشيرة إلى أن 50% من إصابات الكورونا في مصر فوق سن الـ 35 عاما، منهم 30% فوق سن الخمسين.





وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن 75% من إصابات مصر فوق سن 25 عاما، بينما تبلغ نسبة الإصابة حتى عمر عامين 0.4%، ومن سنتين إلى 5 سنوات 0.2%، ومن عمر 5 إلى 15 عام تبلغ نسبة الإصابة 1.1%.





وأكدت أن نسبة الإصابة بين الأطفال لم تزيد بعد عودة الطلاب للمدارس، منوها بأن قرار غلق المدارس ليس قرار وزارة الصحة وغنما قرار لجنة الازمات برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لافتة إلى أن اغلاق المدارس لم يعد فرضية مقبولة على مستوى العالم.



