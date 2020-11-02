وزيرة الصحة تكشف تأثير عودة المدارس على الإصابة بالكورونا بين الأطفال
الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 01:39 ص
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن غسل اليدين وارتداء الكمامة هما أفضل اختراع في 2020، مشيرة إلى أن 50% من إصابات الكورونا في مصر فوق سن الـ 35 عاما، منهم 30% فوق سن الخمسين.
وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن 75% من إصابات مصر فوق سن 25 عاما، بينما تبلغ نسبة الإصابة حتى عمر عامين 0.4%، ومن سنتين إلى 5 سنوات 0.2%، ومن عمر 5 إلى 15 عام تبلغ نسبة الإصابة 1.1%.
وأكدت أن نسبة الإصابة بين الأطفال لم تزيد بعد عودة الطلاب للمدارس، منوها بأن قرار غلق المدارس ليس قرار وزارة الصحة وغنما قرار لجنة الازمات برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لافتة إلى أن اغلاق المدارس لم يعد فرضية مقبولة على مستوى العالم.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 103 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99555 حالات.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 181 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 107736 حالة من ضمنهم 99555 حالة تم شفاؤها، و 6278 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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