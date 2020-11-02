الحق احجز شقتك.. تفاصيل طرح 125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 02:05 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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كشفت الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، تفاصيل طرح وزارة الإسكان لكراسات شروط 125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب 100 ألف وحدة منهم لمحدودي الدخل في 12 مدينة.

وقالت "عبد الحميد"، خلال حواره عبر تطبيق زوم، ببرنامج"كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الأحد، أن هذا الطرح الأخير طال انتظاره وجاء بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أمر بتدشين ربع مليون وحدة سكنية في إطار الإجراءات الاقتصادية لتحفيز الاقتصاد.

وتابعت: "هذه هي الدفعة الأولى البالغة 125 ألف وحدة بواقع 100 ألف وحدة لمحدودي الدخل و25 ألف لمتوسطي الدخل، حيث توسعنا في شريحة متوسطي الدخل بغية الوصول لعدد أكبر من راغبي الحصول على إسكان الدولة".

واستطردت قائلة: "الشروط الموضوعة جيدة جدًا والكراسات الآن موجودة في مكاتب البريد والأسبوع الجاري مخصص لذوي الإعاقة واعتبارًا من الأسبوع المقبل سيكون لكافة الفئات.

واستكملت: "الطرح يشمل 12 مدينة جديدة وهي الأكثر إقبالًا في المراحل السابقة ولدينا نوعين من الوحدات أولها مساحة 90 مترًا ويبلغ سعر الوحدة 310 آلاف جنيه والمقدم فقط 15500 جنيه وهو مقدم بسيط وليس بعيدًا عن آخر إعلان قبل عامين حيث بلغ المقدم 14 ألف جنيه وستكون دفعات السداد ربع سنوية بواقع 2600 جنيه لمدة ثلاث سنوات وفي أعقاب الثلاث سنوات ستكون الوحدات جاهزة ويكون بوسع المتقدمين وقتها القيام بإجراءات التمويل المعتادة مع البنوك لاستلام الوحدة ".

وأضافت: "طرحنا وحدة أخرى بماسحة 75 متر لمن يرغب في سعر أقل يبلغ سعرها 244 ألف جنيه ومقدمها 12.5 ألف جنيه وتبلغ دفعاتها الربع سنوية 2100 جنيه ويعقبها أيضًا نفس الإجراءات مع البنوك ".

وشددت عبد الحميد أن مقدار التنفيذ سيتناسب طرديًا مع حجم الطلبات، قائلة: "لو الطلبات زادت عن المتاح هنشوف الأراضي المتاحة ونشتغل عليها لو تعذر ذلك سنطلب من الناس سحب فلوسها وتنظر حتى جاهزية مرحلة أخرى لتلبية جميع الطلبات كما حدث في الإعلانات السابقة".

وشددت على أهمية محمور شريحة متوسطي الدخل قائلة: "أول مرة ننزل بيه في إطار مبادرة البنك المركزي البالغه 50 مليار جنيه وبفائدة 8%.. وإحنا برضه طارحين وحدات في 10 مدن بنماذج مساحات تتراوح بين 100 و110 و120 متر لأن الناس كانت تشكو عدم تناسب إمكانياتها مع الاسكتان الاجتماعي الذي كانت ترى أن بوسعها شراء وحدات أفضل من محدودي الدخل ويبلغ رواتبهم مابين 7000-9000 الالاف جنيه وهي في النهاية وحدات متميزة تستفيد من مبادرة البنك المركزي وغير محملة بسعر الارض وأغلى سعر لوحدة فيها يبلغ 550 ألف جنيه في عمارات أوسع في المساحة وبيها مصاعد وهي مخصصة للفئات الاعلى من محدودة الدخل.

واستطردت: "أنا اسفة السلوك ده متعلمه في البيت ماهو العيل ده تربية بيته أبوه وأمه وده سلوك متاخد من البيت هوا الأب بيتعامل كده ليه؟، هو بيعامل البيت والناس اللي حواليه كده؟ وماتكلمونيش عن طفل مدلل ولا مش مدلل هذا كلام لا يستقيم مع القانون".

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