وزيرة الصحة تكشف مفاجأة عن إصابات كورونا في مصر آخر شهرين

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن 65% من إصابات فيروس كورونا خلال آخر شهرين هم ربات بيوت، أو متقاعدين، او أشخاص لا تعمل، ويلي هذه الفئات الأطقم الطبية والموظفين.





وأشار "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن أقل فئات أصيبت بفيروس كورونا هم الاطفال، والفلاحين حيث يتواجدون في أماكن مفتوحة، والسائقين حيث أنه لا يختلط مع احد، وظهره دائما للركاب الذين معه.



