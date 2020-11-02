وزيرة الصحة تكشف مفاجأة عن إصابات كورونا في مصر آخر شهرين

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 12:03 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن 65% من إصابات فيروس كورونا خلال آخر شهرين هم ربات بيوت، أو متقاعدين، او أشخاص لا تعمل، ويلي هذه الفئات الأطقم الطبية والموظفين.

وأشار "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن أقل فئات أصيبت بفيروس كورونا هم الاطفال، والفلاحين حيث يتواجدون في أماكن مفتوحة، والسائقين حيث أنه لا يختلط مع احد، وظهره دائما للركاب الذين معه.

وأكدت أن الكمامة هي أفضل وسيلة للحماية من الكورونا، منوها بأن 50% من إصابات مصر فوق سن الـ 35 عاما.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزيرة الصحة كورونا بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

البدري يستقر على ضم 8 لاعبين من الأهلي لقائمة المنتخب

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يخطط لضم ثنائي المصري في صفقة تبادلية

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يقرر الاستغناء عن نجمه

منذ حوالي 16 ساعة

بعد إنتهاء إعارته.. الزمالك يحسم مصير نجمه

منذ ساعتين و 48 دقيقة

الزمالك يستهدف التعاقد مع نجمي المصري

منذ حوالي 5 ساعات

اجتماع خاص بين وزير الرياضة ومترجم موسيماني

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. السيسي يقوم بجولة تفقدية لعدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية

منذ حوالي 6 ساعات

بفرمان من موسيماني.. صفقة مدوية على طاولة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قتيلان و5 جرحى في حادث طعن بكندا

منذ حوالي 16 ساعة

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

منذ حوالي 13 ساعة

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. قرار صادم من إدارة ريال مدريد

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يرفض توقيع عقوبة على كهربا بعد مشادة فضل

منذ حوالي 10 ساعة

موسيماني يقرر عودة نجم الأهلي

منذ نصف ساعة

"رغم توصية الصحة بأخذه".. 5 أعراض جانبية للقاح الأنفلونزا الموسمية

منذ حوالي 12 ساعة

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:32 م

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

11:17 ص

بفرمان من موسيماني.. صفقة مدوية على طاولة الأهلي

10:33 م

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

09:03 ص

موسيماني يقرر عودة نجم الأهلي

11:47 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ماكرون وقع فى فخ التطرف