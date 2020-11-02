وزير المالية يكشف موقف معلمي الأزهر من زيادة المرتبات الأخيرة

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن تعداد سكان مصر يزيد سنويًا 2.5 مليون طفل، ولذلك هناك ضرورة لزيادة النمو الاقتصادي لزيادة لانفاق على الصحة والتعليم بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة، معقبًا: "أنا عايز أحسن المعدات الطبية، وراتب الأطباء والممرضين، وتبيض التأمين الصحي الشامل"





وتابع"معيط"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الأحد، أن هناك إيمان من قبل الدولة بزيادة الانفاق على الصحة والتعليم، مشيرًا إلى أن زيادة بدل المعلم تتراوح ما بين 65لـ185 جنيه، وهناك زيادة 50% في بدل الأداء، وهناك 25%في زيادة مكافأة الامتحانات، وهذه المكافأة سيتمتع بها معلمي التعليم العام والأزهري على حد سواء





وأشار إلى أن مدير المدرسة لم يكن يحصل على أي حافز، ولذلك تم إعطائه حافز 250 جنيه، وللوكيل 150 جنيه، كما أن الوزارة لديها اقتراح لصرف مكافاة الامتحانات على مدى شهور السنة، مشيرًا إلى أن الزيادة تتراوح ما بين 285 جنيه لـ420 بعد خصم الضرائب التي تقدر بـ40 جنيهًا.





وأصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، كتابًا دوريًا للمديريات التعليمية بشأن تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب المدارس وأولياء الأمور.





ونصت تعليمات الدكتور طارق شوقي على: أنه حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أداء واجبها تجاه تنظيم العلاقة التعاقدية بين أولياء أمور الطلاب وأصحاب المدارس الخاصة والدولية، وذلك في إطار القوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن وفي ضوء مراعاة حصول الطلاب على حقهم الدستوري الأصيل في التعليم، وعليه يجب على جميع أطراف العملية التعليمية الإلتزام بما يلي:





1- تُمد مهلة سداد المبالغ المتأخرة من المصروفات الدراسية المستحقة للمدارس عن العام الدراسي الماضي 20192020 إلى موعد غايته 15112020 وفي حالة عدم الإلتزام بالسداد في هذا الموعد، يُرفع اسم الطالب من سجلات المدرسة وتتخذ إجراءات تحويله وقيده بمدرسة حكومية مع إلتزام ولي الأمر بسداد المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.





2- تُمد مهلة سداد القسط الأول المستحق للمدارس الخاصة والدولية لصالح أولياء أمور الطلاب عن المبالغ المستحقة عليهم عن العام الدراسي الحالي 20202021 إلى موعد غايته 30112020 وفي حالة عدم الإلتزام بسداد القسط، يتم إنذار ولي الأمر بعد مرور خمسة عشر يومًا من التاريخ سالف الذكر وفي حالة عدم السداد يتم إنذاره مرة أخرى بعد خمسة عشر يومًا أخرى، وفي حالة عدم السداد يتم تحويل الطلاب وقيدهم بمدرسة حكومية حفاظًا على حقهم في التعليم مع إلتزام ولي الأمر بسداد كافة المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.





3- عند التخلف عن سداد باقى المصروفات للعام الدراسى الحالى ــ الفصل الدراسى الثانى ــ يتم حجب النتيجة وتتخذ إجراءات تحويل الطالب وقيده بمدرسة حكومية مع إلتزام ولي الأمر بسداد المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.





4- إلتزام كافة المدارس بعدم التعرض سواء (الفعلي – القولي) تجاه الطالب على أن يراعى تنفيذ كافة ما سبق دون الإضرار بالحالة النفسية والمعنوية للطلاب مع مراعاة ضرورة تمتعه بكافة الحقوق القانونية المرتبطة بحقه في التعليم.





5- على جميع العاملين المختصين بالإدارات والمديريات التعليمية والمعنيين بتنفيذ ما سبق، والإلتزام بسرعة المبادرة إلى تنفيذ ما ورد بالبنود السابقة، وفي حالة التراخي أو التأخر في التنفيذ يتم اتخاذ كافة إجراءات المسائلة القانونية تجاههم.