شروط تعليق الدراسة في حال ظهور 10 حالات كورونا في المدارس

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 08:36 م
حالات كورونا في المدارس
حالات كورونا في المدارس
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شروط تعليق الدراسة في حال ظهور 10 حالات كورونا في المدارس

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تعليق الدراسة في أي مدرسة في حال ظهور 10 حالات إصابة بفيروس كورونا في فصولها الدراسية المختلفة داخل المدرسة وليس في فصل واحد فقط، مبينا أنه في حالة ظهور الحالات في فصل واحد فقط، يتم إغلاق الفصل، ثم تعقيمه وتطهيره. وعودة الدراسة به بعد 10 أيام ، موضحًا أن جميع المدارس على مستوى الجمهورية تخضع لعمليات تعقيم وتطهير من خلال تعقيم الفصول الدراسية والمراحيض، وتطبيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل الفصول الدراسية وأثناء الطابور الصباحي لمنع انتشار الفيروس.

شروط تعليق الدراسة

وقال المصدر في تصريحات له إن العام الدراسي الجديد في بداية أسبوعه الثالث يسير بشكل منتظم وطبيعي ، ولا يوجد ما يعيق سير اليوم الدراسي ، مؤكدا أن وزارة التربية والتعليم يتابع سير اليوم الدراسي بمختلف مدارس الجمهورية لحظة بلحظة للتأكد من انتظام الدراسة وعدم وجود أي أزمات تهدد سير العملية التعليمية لافتاً إلى أن كل فرد في التعليم يعمل من أجل إنجاح العام الدراسي الجديد.

أكد الدكتور محمد مجاهد وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، أن العام الدراسي الجديد يسير بشكل منضبط مع بداية أسبوعه الثالث ، مبيناً أن الوضع الصحي في المدارس مستقر وغير مقلق على الإطلاق ، موضحاً أن الدراسة تجري في جميع المدارس على الصعيد الوطني كما هو مخطط لها.

وأضاف مجاهد ، في تصريحات، أن العمل يسير على قدم وساق لإنجاح العام الدراسي الجديد رغم التحديات الصعبة في ظل جائحة فيروس كورونا، لافتا إلى أن هناك سيناريوهات كثيرة سيتم تنفيذها حال حدوث موجة ثانية من كورونا، مؤكدا أنه لا نية على الإطلاق لإلغاء العام الدراسي الجديد تحت أي ظرف.

وفي سياق آخر، تبدأ صباح اليوم، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد تدريب عبر الفيديوكونفرانس لمعلمي الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي ومسؤولي إدارات التطوير وإدارات التعليم الابتدائي بالمديريات والإدارات التعليمية، ويستمر التدريب حتى 4 نوفمبر الجاري.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن التدريب يأتي في ضوء اهتمام الوزارة بالمنظومة التعليمية الجديدة، موضحة أنه جرى إرسال المعلومات الخاصة بهذا التدريب للمديريات، وترشيح الأسماء من مدير التعليم الابتدائي بالمديرية والإدارة التعليمية، ويقوم مدير إدارة التطوير بالمديرية والإدارة بتقسيم وتحديد فترة كل معلم وإخطاره بذلك.

وأقسام التعليم الابتدائي في المديريات والأقسام التربوية ، وسيستمر التدريب. حتى 4 نوفمبر.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن التدريب يأتي في ظل اهتمام الوزارة بالنظام التعليمي الجديد ، موضحة أنه تم إرسال المعلومات الخاصة بهذا التدريب إلى المديريات ، ويتم ترشيح الأسماء من قبل مدير التعليم الابتدائي بالمديرية و. تقسم الإدارة التربوية ومدير قسم التطوير والإدارة بالمديرية وتحدد مدة كل معلم ويخطره بذلك.

شروط تعليق الدراسة في حال ظهور 10 حالات كورونا في المدارس

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