آرسنال يقهر مانشستر يونايتد بهدف أوباميانج في الدوري الإنجليزي الممتاز

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 08:35 م
بوابة الفجر
وكالات
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حقق آرسنال فوزا صعبا وغاليا على حساب مضيفه مانشستر يونايتد، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.


ويدين أرسنال بالفضل في هذا الفوز للاعبه بيير إيمريك أوباميانغ الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 69 من ركلة جزاء.


ورفع أرسنال رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند سبع نقاط في المركز الخامس عشر.

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