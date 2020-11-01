سفارة فلسطين بمصر: فتح معبر رفح بالاتجاهين من الاثنين حتى الخميس

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 08:40 م
سفارة فلسطين بمصر
سفارة فلسطين بمصر
دعاء جمال
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أعلنت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية أن السلطات المصرية مشكورة أبلغتها باستئناف العمل في معبر رفح البري في الاتجاهين لسفر وعودة المواطنين ، وذلك لمدة أربعة أيام  بدءاً من يوم الاثنين الموافق الثاني من نوفمبر حتى الخميس  الموافق ٥ نوفمبر ، على أن يحمل المسافر شهادة خلو من فيروس كورونا (PCR) 


ويتقدم سفير دولة فلسطين ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح، بجزيل الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأجهزة و السلطات المصرية المعنية، نظير جهودهم المخلصة والدؤوبة فى تخفيف الأعباء على أبناء الشعب الفلسطيني، و الدعم المستمر للقضية الفلسطينية العادلة، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار التعاون الثنائي الوثيق بين السفارة والسلطات المصرية المسؤولة لتسهيل سفر المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة.

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سفارة فلسطين بمصر سفارة فلسطين دياب اللوح القاهرة

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