سفارة فلسطين بمصر: فتح معبر رفح بالاتجاهين من الاثنين حتى الخميس
الأحد 01/نوفمبر/2020 - 08:40 م
دعاء جمال
Advertisements
أعلنت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية أن السلطات المصرية مشكورة أبلغتها باستئناف العمل في معبر رفح البري في الاتجاهين لسفر وعودة المواطنين ، وذلك لمدة أربعة أيام بدءاً من يوم الاثنين الموافق الثاني من نوفمبر حتى الخميس الموافق ٥ نوفمبر ، على أن يحمل المسافر شهادة خلو من فيروس كورونا (PCR)
ويتقدم سفير دولة فلسطين ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح، بجزيل الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأجهزة و السلطات المصرية المعنية، نظير جهودهم المخلصة والدؤوبة فى تخفيف الأعباء على أبناء الشعب الفلسطيني، و الدعم المستمر للقضية الفلسطينية العادلة، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار التعاون الثنائي الوثيق بين السفارة والسلطات المصرية المسؤولة لتسهيل سفر المواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا