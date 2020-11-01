4 قساوسة و5 قمامصة جدد لدير العذراء بجبل أخميم

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 07:16 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
Advertisements
احتفل دير السيدة العذراء بجبل إخميم الشرقي، الحواويش، بسيامة أربعة كهنة جدد من بين رهبانه وكذلك رسامة خمسة آخرين من رهبانه ممن يحملون درجة القسيسية، قمامصة.

جاء ذلك ضمن صلوات القداس الإلهي الذي أقيم صباح أمس والذي شارك فيه إلى جانب أسقف ورئيس الدير نيافة الأنبا متاؤس، أصحاب النيافة الأنبا بساده مطران إخميم وساقلته والأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة والأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنوده رئيس المتوحدين بالجبل الغربي بسوهاج، ومجمع رهبان الدير.

والقسوس الجدد، هم:
- الراهب القس بيجول الإخميمي.
- الراهب القس انطونيوس الإخميمي.
- الراهب القس صموئيل الإخميمي.
- الراهب القس كيرلس الإخميمي.

أما القمامصة، فهم:
- الراهب القمص موسى الإخميمي.
- الراهب القمص جرجس الإخميمي.
- الراهب القمص بيشوي الإخميمي.
- الراهب القمص مينا الإخميمي.
- الراهب القمص بولا الإخميمي.

أخبار تهمك

حبس حمو بيكا سنتين وكفالة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي السبب

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يرفض توقيع عقوبة على كهربا بعد مشادة فضل

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يبلغ مهاجم سموحة رسميًا بعودته لصفوف الفريق

منذ ساعة و 13 دقيقة

تحذير عاجل للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يومين

البدري يستقر على ضم 8 لاعبين من الأهلي لقائمة المنتخب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. قرار صادم من إدارة ريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. السيسي يقوم بجولة تفقدية لعدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية

منذ أقل من ساعتين

"رغم توصية الصحة بأخذه".. 5 أعراض جانبية للقاح الأنفلونزا الموسمية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. قتيلان و5 جرحى في حادث طعن بكندا

منذ حوالي 11 ساعة

خبر سار للزمالك قبل موقعة الرجاء في دوري الأبطال

منذ ساعة الا ربع

نجم الزمالك السابق يطلق تصريحا مثيرا عن "الشناوي"

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يقرر الاستغناء عن نجمه

منذ حوالي 11 ساعة

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يستهدف التعاقد مع نجمي المصري

منذ ربع ساعة

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:32 م

أول تعليق رسمي من الأهلي على واقعة كهربا وفضل

الموت يُفجع المطرب عبد الباسط حمودة

11:17 ص

عاجل.. السيسي يقوم بجولة تفقدية لعدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية

06:00 م

عمرو أديب يكشف تطورا خطيرا لـ فيروس كورونا (فيديو)

09:03 ص

"رغم توصية الصحة بأخذه".. 5 أعراض جانبية للقاح الأنفلونزا الموسمية

11:48 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: ماكرون وقع فى فخ التطرف