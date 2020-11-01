4 قساوسة و5 قمامصة جدد لدير العذراء بجبل أخميم



جاء ذلك ضمن صلوات القداس الإلهي الذي أقيم صباح أمس والذي شارك فيه إلى جانب أسقف ورئيس الدير نيافة الأنبا متاؤس، أصحاب النيافة الأنبا بساده مطران إخميم وساقلته والأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة والأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنوده رئيس المتوحدين بالجبل الغربي بسوهاج، ومجمع رهبان الدير.



والقسوس الجدد، هم:

- الراهب القس بيجول الإخميمي.

- الراهب القس انطونيوس الإخميمي.

- الراهب القس صموئيل الإخميمي.

- الراهب القس كيرلس الإخميمي.



أما القمامصة، فهم:

- الراهب القمص موسى الإخميمي.

- الراهب القمص جرجس الإخميمي.

- الراهب القمص بيشوي الإخميمي.

- الراهب القمص مينا الإخميمي.

- الراهب القمص بولا الإخميمي.

احتفل دير السيدة العذراء بجبل إخميم الشرقي، الحواويش، بسيامة أربعة كهنة جدد من بين رهبانه وكذلك رسامة خمسة آخرين من رهبانه ممن يحملون درجة القسيسية، قمامصة.