اللجنة العامة بالبرلمان توجه الشكر لـ'الشريف' على جهده المتميز بالمجلس

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 06:54 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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وجهت اللجنة العامة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، التحية للسيد الشريف وكيل أول المجلس، على أدائه والجهد المتميز خلال الفصل التشريعي.

وأعرب "الشريف" عن شكره لرئيس وأعضاء المجلس، على هذا التقدير، وقال: "أيًا كانت مواقعنا، فلن نتأخر عن مساندة ودعم وطننا العظيم مصر، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمواجهة التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التي تواجه مصر، وبناء الدولة المصرية الحديثة".

بنسبة مشاركة 28.6%.. 'الوطنية للانتخابات' تعلن نتائج المرحلة الأولى لسباق البرلمان

وكان قد أعلن المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن المرحلة الأولى لانتخابات البرلمان تمت بـ14 محافظة داخل مصر، وتمت خارجها، تحت إشراف قضائي كامل، وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية، وسط تفشي فيروس كورونا المستجد، وحرص المواطنون على استحقاقهم الدستوري في المشاركة والتصويت.

وقال في مؤتمر صحفي للهيئة، ظهر اليوم، إن المقيدين بقوائم الانتخابات بلغوا ٣١ مليون ٧١٩و ٢٢٤ صوت، وبلغ عدد الحاضرين ٩ مليون و٦٩ ألف و٧٢٩، بنسبة مشاركة ٢٨.٦%.

وأضاف أن الأصوات الصحيحة لنظام الفردي بلغت ٨ مليون و٣٨ ألف ٢٠٩، والأصوات الباطلة لنظام الفردي بلغت مليون و٥ آلاف و٦٨٩ صوت، وبلغت الأصوات الصحيحة لظام القوائم ٧ مليون و٣٠٠ ألف و٢٧ صوت، والأصوات الباطلة لنظام القوائم ليون ٧٦٩ ألف ٧٠٢.


وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نتيجة التصويت بالمرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب، اليوم الأحد، من داخل مبنى ماسبيرو.

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